Lezing ‘Ardennen Offensief’ in Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 13 en zondag 14 november verzorgt Rick Franke een lezing over het ’Ardennen Offensief’ in het Crash Museum in fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460. Hitler wilde de bevoorradingslijnen van de geallieerden afsnijden. Hij liep rond met de gedachte voor nog één groot offensief. Een militaire overwinning achtte hij noodzakelijk om de hoop op een Duitse eindoverwinning levend te houden. Op 4 september 1944 hadden de geallieerden Antwerpen bevrijd. Kort daarna beval Hitler een grote aanval voor te bereiden om Antwerpen te heroveren. Het offensief zou bekend worden als het Ardennen Offensief of in het Engels: ’Battle of te Bulge’.

Rick Franke neemt belangstellenden van dag tot dag mee door deze boeiende slag waarbij landkaarten en foto’s het verhaal ondersteunen. Hij houdt deze lezing zowel zaterdag 13 als zondag 14 november twee keer, de eerste om 11.00 uur en de tweede om 13.00 uur. Bezoekers van het museum kunnen deze lezing gratis bijwonen. Het Crash Museum is iedere zaterdag en op de tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur.

QR-code en mondkapje

Bezoekers worden gevraagd zich vooraf aan te melden via www.crash40-45.nl/kaarten-reserveren/. Gelet op de situatie met betrekking tot het coronavirus wordt gevraagd afstand te houden tot andere bezoekers en het personeel. Het tonen van de QR-code is verplicht, evenals het dragen van een mondkapje. Vergeet ook niet uw/jouw identiteitsbewijs mee te nemen! Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40- ‘45 op de website www.crash40-45.nl