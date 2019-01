Levend stratego in het Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom op zondagmiddag 20 januari om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur levend stratego spelen in het Amsterdamse Bos. Eerst gaan de kinderen onder begeleiding in het Bos op zoek naar voorbeelden van ‘eten en gegeten worden’, de natuur is namelijk snoeihard.

Daarna wordt Bosstratego gespeeld over de voedselketen. De activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is bedoeld voor kinderen van 6 tot 11 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten.

De start is bij De Boswinkel. Aanmelden kan via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.