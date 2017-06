Leuk en leerzaam: Dictee voor Dummy’s

Kudelstaart – Stichting Groot Aalsmeers Dictee (SGAD) organiseert op woensdag 5 juli een leuk en leerzaam taalevenement onder de naam ‘Dictee voor Dummy’s’. Dit wordt gehouden in café Op de Hoek aan de Kudelstaartseweg. Neerlandicus Bert Jansen geeft een boeiend inkijkje in de Nederlandse taal waarna een kort dictee volgt. Iedereen kan meedoen. Het Dictee voor Dummy’s begint om 20.00 uur, maar de inloop is vanaf 19.30 uur. Entree wordt niet geheven en een welkomstkopje koffie of thee wordt gratis geschonken.

Het belooft een laagdrempelig en vooral leuk taalevenement te worden. Aan Jansen, zelf veelvoudig winnaar van dicteewedstrijden waaronder het ‘Groot Dictee der Nederlandse taal’, is een humoristische verteltrant wel toevertrouwd. Op de website www.dictees.nl geeft hij zij mening over het stoppen van het Groot Dictee op televisie. Het taalgebruik zou te ouderwets zijn en de focus zou meer naar social media moeten gaan. Jansen: “Ruim baan dus voor de ongearticuleerde woordenbrij van de reaguurders wier woordenschat die van twaalfjarigen nauwelijks te boven gaat.” Over het woordgebruik in het Groot Dictee: “Tja, wat moeten we ook met woorden als antimakassar, kasuaris, guichelheil en riposte? Wat moeten we met zwezeriken die in een bistrootje in een koperen kasserol worden bereid?” Toch is er een lichtpunt aan het eindigen van het TV-dictee: “Elk nadeel heb z’n voordeel: we blijven voortaan verschoond van de gênante taferelen van BN’ers. Zij wisten zich elk jaar weer ijdel in de schijnwerpers te manoeuvreren, terwijl mestkar, pek en veren hun loon had moeten zijn”, aldus Bert’s geheel in dictee-stijl gearticuleerd oordeel. Hij hoopt dat er een vervolg komt op het Dictee: “Een taalspel waarin alle aspecten van onze taal – niet alleen spelling, maar ook etymologie, spreekwoorden en gezegden en idioom – aan de orde komen.”

Het Dictee voor Dummy’s op 5 juli is vrij toegankelijk voor iedereen die meer over taal wil weten en zin heeft in een leuke avond. Eindtijd is ongeveer 22.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kijk je op de facebookpagina van SGAD of van café op de Hoek.

Foto: Eigenaar Beatle Raadschelders heet taalliefhebbers van harte welkom in zijn café Op de Hoek op 5 juli.