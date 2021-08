Aalsmeer – In de nacht van zondag 1 op maandag 2 augustus is aan de Karperstraat in Nieuw-Oosteinde brand uitgebroken. Dat werd omstreeks drie uur ontdekt.

De brand zou gewoed hebben aan de zijkant van de woning. Volgens een omstander bij een berging van het huis. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.

Een persoon is bij de brand gewond geraakt en met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd.

Fotograaf: VTF – Vivian Tusveld