Let op: Travellers (nog) steeds actief!

Uithoorn – Er zijn weer zogenaamde travellers actief. Deze Engels sprekende heren gaan langs huizen en bieden hun diensten aan voor een, zo lijkt, schappelijke prijs.

Op dinsdag 27 februari zijn bewoners aan de Bruine Lijster in de wijk Meerwijk bezocht door een drietal mannen. Ze droegen felgekleurde jassen en reden in een rood busje met logo en een Iers kenteken. Ze boden de bewoners aan om de daklijsten van de woningen schoon te maken.

Waarschuwing van de politie: Ga niet in zee met deze klussers, want de prijs die in eerste instantie wordt genoemd is waarschijnlijk de meter- of kiloprijs, want de uiteindelijke rekening is vele malen hoger. En de heren gaan niet weg voordat zij hun geld hebben gekregen. Dus, zeg nee en huur bij een klus in en rond de woning een erkend en bekend (lokaal) bedrijf in!

Bij bezoek van de travellers wordt gevraagd melding te doen bij de politie. Agenten willen graag een ‘goed gesprek’ met de heren. Bel hiervoor 0900-8844.