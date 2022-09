Lessen ‘Meer bewegen voor ouderen’ van start

Aalsmeer – Deze maand starten in Aalsmeer en Kudelstaart weer diverse lessen ‘Meer Bewegen voor Ouderen’. In een aantal lessen is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Doet u mee?

Samen bewegen is niet alleen goed voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook nog eens gezellig! De lessen zijn vaak bij u in de buurt en worden gegeven door geschoolde docenten die ervaring hebben met het lesgeven aan groepen ouderen. Met een Aalsmeerpas krijgt u 50% korting op het cursusgeld. Ook vergoedt een aantal zorgverzekeraars (een deel van) de kosten van de lessen. Dat maakt deelname dus gezond, gezellig en voordelig!

Een proefles is gratis, wel is het fijn als u van te voren laat weten dat u komt. Bel daarvoor met het cursusbureau van Participe Amstelland, 020 5430441. Meer informatie of direct inschrijven? Kijk op www.participe-amstelland.nu/cursussen

De lessen Meer Bewegen voor Ouderen 65+ zijn in ’t Baken in de Sportlaan op vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur, van 10.00 tot 11.00 uur en van 11.00 tot 12.00 uur, in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat op woensdag van 9.15 tot 10.15 uur (Blij(f) Fit 65+), van 10.30 tot 11.30 uur (Bewust Bewegen 65+) en van 12.00 tot 13.00 uur, in het Parochiehuis in de Gerberastraat op maandag van 9.30 tot 10.30 uur en in Kudelstaart in de Proosdijhal aan de Edisonstraat op maandag van 12.15 tot 13.15 uur en van 13.15 tot 14.15 uur.

Op vrijdag 30 september, maandag 3 oktober en woensdag 5 oktober, tijdens de Week van de Ontmoeting, krijgen de deelnemers na afloop van de les gratis een kopje koffie aangeboden.