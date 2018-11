Leren van grootmeesters in Flower Art Museum

Aalsmeer – De kunstenaar Cornelis le Mair en fotograaf Ki Lynn nemen momenteel in het Flower Art Museum deel aan de tentoonstelling ‘Oude Meesters door jonge ogen’, over bloemstillevens van hedendaagse kunstenaars.

In dit kader geven zij zaterdag 10 november twee Masterclasses Stilleven Fotografie in het museum. Tijdens de Masterclass laten zij zien hoe je een klassiek stilleven in een modern jasje steekt. Deelnemers krijgen tips over onder andere compositie, bloemgebruik en (foto)techniek en gaan ook zelf aan de slag.

Na de workshop hebben zij meerdere prachtige afbeeldingen van bloemstillevens en een koffer vol inspiratie. Het is een unieke kans om te leren van twee grootmeesters op dit gebied. De Masterclass is bedoeld voor fotografen van alle niveaus en met alle apparatuur (ook smartphone). Ook voor amateurschilders die zich willen bekwamen in het bloemstilleven is deze workshop de moeite waard.

Er worden zaterdag 10 november twee Masterclasses gegeven, op dit moment zijn in beide groepen nog plaatsen beschikbaar. De eerste is van 10.30 tot 13.00 uur en de tweede van 14.00 tot 16.30 uur. De kosten zijn 60 euro per persoon. Aanmelden kan via info@flowerartmuseum.nl en via 0297-364400.