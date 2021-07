Leonard 6 keer Mont Ventoux op voor MS-vrije wereld

Kudelstaart – Op 10 juni dit jaar zou Leonard van Rijn uit Kudelstaart de Mont Ventoux zes keer gaan beklimmen met de racefiets in het kader van Klimmen Tegen MS. De moeder van Leonard heeft al bijna 50 jaar MS. Vorig jaar kon het evenement vanwege corona geen doorgang hebben, dus moest het dit jaar gebeuren. Vanaf 1 januari is de training begonnen, op gewicht komen en kilometers maken op de fiets. Echter in maart dit jaar werd ook deze editie door de organisatie geannuleerd.

Leonard en Hans Spaargaren, die iedere editie meegaat als soigneur, besloten om toch te gaan als de situatie zich zou verbeteren wat corona betreft. Dus het proberen om zoveel mogelijk donaties voor een MS vrije wereld op te halen en het trainen gingen door. De kilo’s vlogen eraf bij Leonard, dus het ging de goede kant op. Omdat Frankrijk nog steeds op oranje reisadvies bleef staan, hebben ze de reis een aantal weken uitgesteld en zou het op 30 juni moeten gaan gebeuren. Frankrijk ging op geel en zo konden Hans en Leonard op 27 juni eindelijk naar de Provence in Frankrijk vertrekken.

En op 30 juni om 00:01 uur vertrok Leonard vanuit Bedoín voor de eerste van zes klimmen op de Mont Ventoux. Er zijn drie dorpen rondom de Kale Berg, zoals de Ventoux ook wordt genoemd, waar je vanuit omhoog kan fietsen. In totaal is het dan 137 kilometer bergop fietsen met stijgingspercentage tot zo’n 12 procent en je bereikt dan 8.800 hoogtemeters. Gemiddeld is de berg ongeveer 7,5%. Het weer zat niet mee die dag. Beneden was het aangenaam, met ’s nachts zo’n 13 graden en overdag 22 graden. Maar boven waaide het verschrikkelijk hard en lag de temperatuur rond de 4 graden. Dit maakte het allemaal erg zwaar en kostte veel energie.

Maar na 22 uur stond Leonard voor de zesde keer boven en had hij zijn uitdaging volbracht! Samen met zijn broer Roel, nichtje Laura en Hans stond hij moe, trots en voldaan voor de zesde keer die dag bovenop de Mont Ventoux! Wat een avontuur om op terug te kijken, oog in oog met een wilde hond ’s nachts, overstekende gemzen bij zonsopgang en het helpen van een Vlaamse wielrenster zijn slechts enkele momenten van die dag. “De weersomstandigheden maakte het zwaar en bizar, maar het was het waard om dit te doen voor een MS-vrije wereld”, aldus Leonard van Rijn. Er is inmiddels meer dan 4000 euro opgehaald door Hans en Leonard, maar doneren kan nog altijd via de actiepagina van Leonard Tegen MS: klimmentegenms.moves.ms/actie/