Legmeervogels organiseert straatvoetbaltoernooi op zondag 16 maart

Uithoorn – Straatvoetbal is terug in Uithoorn en dit keer groter en beter dan ooit. Legmeervogels is sinds dit jaar gestart om toernooien te organiseren, waarbij iedereen zijn of haar talent kan laten zien en gratis kan deelnemen. Het volgende toernooi staat gepland op zondag 16 maart.

Eerder dit jaar hebben de eerste twee toernooien al plaatsgevonden. Onder zonnige omstandigheden gingen voetballers van allerlei leeftijden en verschillende niveaus met elkaar de strijd aan. Voor de enthousiaste toeschouwers was er volop vermaak en kon er genoten worden van mooie combinaties, fraaie individuele acties, mooie panna’s en sterk keeperswerk.

Voor jongens en meisjes

Het straatvoetbaltoernooi is bedoeld voor jongens en meisjes vanaf zeven jaar. Iedereen is welkom om samen met vrienden of vriendinnen een team te vormen en de strijd aan te gaan. Ook kinderen die geen lid zijn van Legmeervogels kunnen zich inschrijven en meedoen. Er wordt op de handbalvelden van Legmeervogels vijf tegen vijf gespeeld, met één keeper en vier veldspelers.

Ben je op zondag 16 maart niet in de gelegenheid om deel te nemen? Geen probleem, ook in april, mei en juni wordt twee keer per maand op zondag een straatvoetbaltoernooi georganiseerd.

Kijk voor meer informatie over straatvoetbal bij Legmeervogels en inschrijving voor het toernooi op 16 maart op www.legmeervogels.nl/straatvoetbal

Ook in april, mei en juni wordt twee keer per maand op zondag een straatvoetbaltoernooi door Legmeervogels georganiseerd. Foto: aangeleverd.