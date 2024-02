Legmeervogels doet goede zaken￼

Uithoorn – Legmeervogels heeft door te winnen in Broek en Waterland van SDOB met 0-2 en het gelijke spel van directe achtervolger AMVJ 1-1 tegen FC Almere de koppositie in de 3e klasse B verstevigd. De voorsprong op AMVJ bedraagt nu 4 punten. Legmeervogels heeft nu 26 punten en AMVJ 22 punten. Aanstaande zaterdag10 februari gaat Legmeervogels op bezoek in Amsterdam bij Buitenveldert. Buitenveldert is een goed voetballende ploeg en Legmeervogels zal in dit duel top moeten zijn om niet, zoals het AMVJ is overkomen te verliezen van Buitenveldert. Zaterdag wordt ook beslist wie er met de eerste periodetitel vandoor gaat.

Terug naar zaterdag. Het duel SDOB tegen Legneervogels heeft zich afgespeeld op een voetbalveld wat de naam ‘’voetbalveld’’ onwaardig is; ongelijk en vol met kleine en grotere , noem het maan gaten. De scheidsrechter heeft het veld goedgekeurd dus er gaat gewoon gevoetbald worden in de knollentuin. In de eerste 45 minuten zijn de ploegen aan elkaar gewaagd. Beide ploegen proberen er het beste van de maken. Legmeervogels is wel dicht bij de openingstreffer als een hoekschop van Robin Wakkers door Lars van Beek tegen de lat wordt gekopt. Dit is de grootste kans van Legmeervogels in de eerste helft. Na 26 minuten spelen moet trainer Honsbeek noodgedwongen een wissel toepassen. Mervin Hansen kan niet verder en zijn vervanger is Kenneth van der Nolk van Gogh Vlak voor het rustsignaal met Milan Spit aan de noodrem trekken. Dit leverde hem terecht een gele kaart op. Helaas had hij al een gele kart opgelopen en twee maal geel in een wedstrijd is een rode kaart. Legmeervogels vervolgt dus het dus met 10 man. De rust wordt gehaald met de overbekende brilstand op het scorebord 0-0.

Fraaie schuiver

In de tweede helft neemt Legmeervogels wat meer initiatief en komt steeds dichter bij het doel van SDOB. In de 12e minuut van de tweede helft is het dan raak. Het is Camiel Schouten die iets te veel ruimte krijgt van zijn directe tegenstander en met een fraaie schuiver treft hij doel en staat Legmeervogels ondanks een mannetje minder op het veld komt op een 0-1 voorsprong . Een paar minuten later is de stand op het veld weer gelijk. Elshout van SDOB ontvangt ook zijn tweede gele kaart, dus rood en is het 10 tegen 10. SDOB gaat steeds meer en meer de lange bal spelen en de verdediging van Legmeervogels, Sven van Beek, Mitchell Verschut, Kenneth van der Nolk van Gogh en Robin Wakkerzijn op deze manier niet te passeren en geven de gastheren dan ook geen enkel mogelijkheid om maar in de buurt te komen van Legmeervogels doelman Carlito Welink. Na een fraaie actie van Youri Habing wordt zijn inzet op doel in eerste instantie nog gestopt door de doelman van SDOB maar de rebound komt voor de voeten van Raoul Tjong-A=Tjoe en deze scoort dan de 0-2.