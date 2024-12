Legmeervogels Dames 1 winnen in nieuwe tenues!

Uithoorn – Op zondag 15 december voorafgaand aan de wedstrijd van Legmeervogels Dames 1 tegen ASC werd voor de tweede keer de sponsor van Dames 1 voorgesteld. Day to Day uitvaartbegeleiding zal Dames 1 gaan sponsoren. De dames van Legmeervogels zullen de shirts met opdruk van Day to Day uitvaartbegeleiding de komende drie jaar met trots dragen.

Day to Day uitvaartbegeleiding staat voor begeleiding vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart. De wedstrijd van Legmeervogels Dames 1 tegen ASC uit Amersfoort werd gespeeld in de Scheg in Uithoorn. Wedstrijden tussen deze twee ploegen zijn altijd erg spannend en de twee teams zijn altijd aan elkaar gewaagd, zo ook deze wedstrijd. De wedstrijd begon moeizaam. Beide ploegen wisten niet veel te scoren. Legmeervogels wist de rust in te gaan met een kleine voorsprong van 10-7. De tweede helft begon fel en de keepsters van beide teams wisten veel belangrijke reddingen te verrichten. ASC kon in de tweede helft niet meer langszij komen. De wedstrijd eindige met een eindstand van 20-14 in het voordeel van Legmeervogels. De eerste helft van de binnencompetitie zit er voor de meiden van Dames 1 nu op. Zij staan in de competitie nu op de eerste plaats. Vanaf 12 januari 2025 zal de competitie na een korte winterstop worden hervat. In de tweede helft van de binnencompetitie zal Dames 1 haar best gaan doen om de eerste plek te behouden en hiermee hopelijk het kampioenschap te behalen.

Foto: aangeleverd