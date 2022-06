Leesmonstersclub van start in bibliotheek

Amstelland – Tijdens een speciale middag in de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein hebben kinderen tussen de 7 en 12 jaar met elkaar de gloednieuwe Leesmonstersclub opgestart. De kinderen, Leesmonsters genaamd, hebben bepaald aan welk logo hún club te herkennen is. Ook zijn er volop plannen gemaakt voor activiteiten die de club kan gaan organiseren. Van een boekenruil tot een wie kan het snelste een boek lezen-wedstrijd.

Leesmonsterbal

De eerste activiteit die op de agenda staat: een heus Leesmonstersbal, op zaterdag 8 oktober tijdens de Kinderboekenweek. Tijdens dit bal wordt de club officieel geopend. Iedereen die zich opgeeft als Leesmonster kan dit feestelijke bal bijwonen.

Leuke activiteiten

Bij de Leesmonstersclub gaan kinderen het hele jaar door de leukste activiteiten rondom boeken beleven, samen met andere leesmonsters én toekomstige leesmonsters. Ook krijgen ze korting op sommige jeugdactiviteiten en ontvangen ze het Leesmonstersbulletin.

Nieuwe Leesmonsters welkom

De Leesmonstersclub is er voor ieder kind tussen de 7 en 12 jaar en bedoeld om kinderen (nog) enthousiaster over lezen te maken. Hoe meer Leesmonsters, hoe gezelliger! De club is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Nieuwe Leesmonsters kunnen zich aanmelden via www.debibliotheekamstelland.nl, zie leesmonsters.