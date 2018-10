Leerzame oefening in de Waterwolftunnel

Aalsmeer – Op maandagavond 8 oktober was de Waterwolftunnel niet afgesloten vanwege een ongeval, maar er werd een multidisciplinaire oefening gehouden. Hier namen de politie Aalsmeer Uithoorn, de provincie Noord-Holland, de brandweerkorpsen van Schiphol en Aalsmeer en de ambulancedienst aan deel.

Het scenario betrof een in de tunnel in brand gevlogen vrachtwagen. Daar achter waren twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. In beide voertuigen zaten personen bekneld die bevrijd moesten worden. Een touringcar had op tijd kunnen remmen, maar de bus vol met passagiers stond achter de aanrijding en kon niet meer weg. De passagiers zijn onder begeleiding de tunnel uitgeloodst via de vluchtroutes.

“Een leuke en zeker leerzame oefening waarin de tunnelprocedure, de communicatie en de samenwerking tussen de verschillende disciplines centraal stond”, aldus alle deelnemers na afloop.