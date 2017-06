Leerlingen Zuidooster in gemeentehuis

Aalsmeer – Vorige week dinsdag was groep 8c van juf Manja van Buul van obs de Zuidooster op bezoek in het gemeentehuis. Aanleiding voor dit bezoek was kinderburgemeester Sophie, die haar eigen klas ook graag kennis wilde laten maken met het gemeentehuis.

De kinderen werden ontvangen door wethouder Jeugd Gertjan van der Hoeven. De leerlingen namen in de raadzaal plaats op de stoelen van de gemeenteraadsleden en mochten zelfs even de microfoons gebruiken. Dat leverde veel hilariteit op. “Dat was super cool”: zoals een meisje aangaf

Groep 8c werd verder geïnformeerd over het wel en wee van de gemeente, ze kregen een rondleiding langs de trouwzaal, de kamer van de burgemeester en het dakterras. Als klap op de vuurpijl hebben ze een quiz gedaan met vragen over de gemeente. De quiz stond onder leiding van Lennard Gols van het Cultuurpunt. Lennard reikte het winnende team, dat bijna alle vragen goed had, als cadeautje de felbegeerde spinners uit.