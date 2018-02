Mijdrecht – Op OBS De Trekvogel hebben de leerlingen van groep 8 examen gedaan voor het diploma jeugd-EHBO-A en ze zijn geslaagd. Na een aantal maanden elke week les, moesten ze nu laten zien dat ze een slachtoffer van een ongeval kunnen helpen. En dat kunnen ze! Er is geleerd hoe iemand in de stabiele zijligging te leggen, hoe iemand te verbinden, wat te doen als iemand zich verslikt enz. Ook de theorie kwam aan de orde en is uitgebreid bevraagd.