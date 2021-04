Leerlingen Paulusschool delen toekomstwensen voor ouderen

Abcoude – Wat zou jij de ouderen om je heen het liefste toewensen? Die vraag werd gesteld aan kinderen van groep vier tot en met acht van De Paulusschool in Abcoude. De kinderen tekenden en schreven hun boodschappen op kaartjes. Gouderdom zorgt ervoor dat de kaarten worden verstuurd naar ouderen in heel Nederland. “Een van de leerlingen wenste de ouderen toe dat ze nog eens kunnen snorkelen”, vertelt Babette van der Veen van Gouderdom. “Dat is toch geweldig? Hoe mooi om zo iets te ontvangen.”

Moeder

Babette van der Veen uit Abcoude is moeder van Yfke en Dax, leerlingen van De Paulusschool in Abcoude. Tevens is zij de oprichtster van het platform Gouderdom, een online en offline platform speciaal voor 65-plussers. Dit platform heeft als doel ouderen te inspireren met mooie verhalen, artikelen en interviews, maar ook de verbinding te realiseren tussen de ouderen onderling en met andere generaties. “Deze actie is een mooi voorbeeld waarbij we de verbinding realiseren tussen ouderen en kinderen”, legt Babette uit. “De kinderen worden even uitgedaagd om na te denken over hun toekomst. Wat zouden zij willen als ze oud zijn? En wat wensen zij oudere mensen het allerliefste toe?”

Tekeningen

Babette heeft alle mooie tekeningen van de leerlingen van de Paulusschool ingezameld en zal deze versturen naar de ouderen in haar Gouderdom-netwerk. “Voor hen kan het heel waardevol zijn om post te krijgen in hun fysieke brievenbus”, vervolgt Babette. “Post maakt blij. Bovendien zullen zij ook de verbinding met de jongere generatie ervaren. Als zij het leuk vinden, wil ik hen uitnodigen een berichtje terug te schrijven. Dat kan via mij. Ik zorg ervoor dat het berichtje vervolgens weer terecht komt bij de kinderen in de schoolklas. Als dat geen verbinding is?” Ook graag een kaartje ontvangen? Ga naar www.gouderdom.nl