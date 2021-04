Laudine hoopt studiebeurs te winnen met filmpje

Kudelstaart – Laudine Spaargaren (18) maakt kans op een studiebeurs van 60.000 euro. Dit alles om haar grote droom om hotelmanager te worden waar te maken. In de wedstrijd om deze studiebeurs moesten alle deelnemers een kennisquiz maken en de beste 25 gingen door naar de laatste ronde.

Het is de Kudelstaartse gelukt om bij deze beste 25 te eindigen. In de nu laatste ronde moeten de overgebleven studenten een filmpje maken en zoveel mogelijk stemmen voor zich zien te krijgen en deze persoon wint hiermee dan de studiebeurs. Laudine roept heel Aalsmeer en Kudelstaart op om voor haar te stemmen. Stemmen kan via de link https://www.tio.nl/studiekeuze/winactie/stemmen/laudine-spaargaren/ door emailadres en voor- en achternaam in te vullen.

Al jaren haar droom

Laudine’s droom om hotelmanager te worden begon al op de basisschool toen ze riep: “Ik word de baas van een hotel.” Tien jaar later wil ze dit nog steeds. Helaas is de 18-jarige afgewezen voor een studie aan de hotelschool in Den Haag. Nu hoopt ze alsnog een studiebeurs te winnen en haar opleiding te kunnen volgen bij hogeschool Tio.

Dus, stem op het filmpje van deze Kudelstaartse en laat Laudine’s droom werkelijkheid worden!