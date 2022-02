Lange wachtlijst, dringend taalcoaches gevraagd

Aalsmeer – De taalcoaches hebben het al vaker in deze krant vermeld: er zijn in Aalsmeer een paar duizend mensen die dagelijks geconfronteerd worden met het feit dat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. En met een beetje hulp zouden veel van deze mensen al aardig gered zijn. Wekelijks zitten in de bibliotheek op dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur mensen bij Het Taalpunt klaar om koppelingen te maken tussen mensen die hulp vragen en mensen die hulp bieden.

De taalvragers weten intussen de weg naar de bibliotheek in de Marktstraat te vinden. Dat zijn er intussen erg veel, zoveel dat er een behoorlijke wachtlijst is ontstaan. Wellicht toch iets voor jou om iemand hulp te bieden? En dan gaat het niet om het geven van een cursus Nederlandse taal. Het gaat vooral om ondersteuning. Bijvoorbeeld door een uur per week een praatje te maken en daarbij nieuwe woorden te leren, of te schrijven. Dit is bijzonder dankbaar werk!

Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan eens een praatje maken bij het Taalpunt in de bibliotheek op een dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur. Of haal in de bibliotheek eens een folder op waar een en ander in beschreven staat. Het zou mooi zijn als de wachtlijst wat korter gaat worden of, nog liever, geheel gaat verdwijnen. Je leeft nu eenmaal veel gemakkelijker als je de taal van het land waarin je woont en werkt spreekt!