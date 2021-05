Lancering website Dit Zijn Wij Uithoorn

Uithoorn – Wie zijn de inwoners van gemeente Uithoorn? Wat hebben ze gemeen? Wat vinden ze leuk aan de gemeente en wat kan beter? Welke vooroordelen bestaan er, bijvoorbeeld over inwoners van Uithoorn en De Kwakel? In het foto- en ontmoetingsproject Dit Zijn Wij Uithoorn gaan fotografe Dolly Pieterson en tekstschrijver en fotograaf Naomi Heidinga op zoek naar antwoorden op deze vragen. Het doel van het project is om de sociale cohesie binnen de gemeente te vergroten. “Daarom gaan we vooral op zoek naar wat mensen bindt.” De eerste verhalen van deelnemers aan het project zijn nu te vinden op www.ditzijnwijuithoorn.nl. Vorig jaar deed het tweetal al een oproep, in een zoektocht naar deelnemers. “Dat leverde enthousiaste reacties op. We konden daarom niet wachten om te beginnen. Vanwege corona moesten we echter telkens de ontmoetingen naar voren schuiven,” aldus Dolly. “We gaan tien ontmoetingen organiseren, tussen twee inwoners die elkaar niet kennen. Leuk aan ons project is dat we een heel diverse groep deelnemers hebben. Mensen van verschillende leeftijden, met diverse achtergronden. Woonachtig in Uithoorn en De Kwakel.”

Ontmoetingen

De ontmoetingen zullen, als de coronamaatregelen dit toelaten, in juni en juli plaatsvinden. “We hebben het afgelopen jaar een aantal keer de deelnemers moeten teleurstellen,” vertelt Naomi. “Telkens moesten we de ontmoetingen uitstellen. Omdat we toch aan de slag wilden, en nieuwsgierig waren naar onze deelnemers, hebben we ze daarom eerst individueel geïnterviewd en gefotografeerd. Dat leverde mooie gesprekken op. En inzichten. Tussen Kwakelaars en Uithoornaars bestaan bijvoorbeeld nogal wat vooroordelen. Het zou mooi zijn wanneer we deze met ons project wat kunnen wegnemen.” De foto’s en interviews zijn te zien op www.ditzijnwijuithoorn.nl. “Door hun foto’s te bekijken en hun verhalen te lezen, kun je kennismaken met dorpsgenoten. Het is nu nog slechts een beperkt aantal, maar we hopen dat dit gaandeweg uitgroeit naar iets groters.” Op de website zijn straks ook de verhalen van de ontmoetingen te lezen. “En de duo-portretten te zien, die we tijdens de ontmoetingen gaan maken. De portretten komen tevens op openbare plekken in de gemeente te hangen. Zo willen we met dit project zorgen voor verbinding en begrip. Via social media en de communicatiekanalen van de gemeente zijn de komende tijd de verhalen ook te lezen. Elke week stellen we deelnemers voor. We trappen af met wethouder José de Robles, een van de drijvende krachten achter het project.” Meer informatie over het project is te vinden op www.ditzijnwijuithoorn.nl en https://www.instagram.com/ditzijnwijuithoorn/.

Foto: wethouder José de Robles, hij is een van de drijvende krachten achter het project Dit Zijn Wij Uithoorn