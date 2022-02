Laatste weekend ‘Floribunda’ in Flower Art Museum

Aalsmeer – De tentoonstelling Floribunda in het Flower Art Museum is deze week voor het laatst te zien. Tot en met zondag kan nog worden genoten van ruim honderd bloemenfoto’s van Dennis A-Tjak. Floribunda toont de hoogtepunten uit het oeuvre van kunstfotograaf A-Tjak. Zijn levenslange fascinatie voor bloemen resulteerde in diverse prachtige series. Bloemen zijn voor hem een metafoor voor zijn emoties. Wat met woorden niet te zeggen valt, kan de kunstenaar in zijn bloemportretten tot uitdrukking brengen.

Op de tentoonstelling in Aalsmeer zijn ook coproducties te zien van A-Tjak met twee andere kunstenaars: Rob de Heer (fotocollages) en Inge Bečka (keramiek). Floribunda is deze week nog te bezoeken van donderdag tot en met zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Zondag 27 februari zijn de drie exposerende kunstenaars van 15.00 tot 17.00 uur aanwezig om de tentoonstelling uit te luiden.

Wonderland

Hierna gaat het Flower Art Museum zondag 13 maart weer open met een nieuwe expositie: Wonderland. Kunstenaars Lida Sherafatmand en Alisa Lis scheppen met hun werk een magische wereld vol kleur. Lida Sherafatmand is een Maltese-Iraanse kunstenares. Zij schildert sprookjesachtige werelden met een overvloed aan prachtige bloemen. Haar werk drukt een diep sociaal gevoel uit. Alisa Lis groeide op in Rusland en woont sinds 2017 in Amsterdam. Zij maakt reusachtige bloemen van papier en textiel.

Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren. Kijk voor meer informatie op: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Serie Frozen Flowers – Rob de Heer