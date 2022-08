Laatste week expositie ‘The Floral Album’

Aalsmeer – De tentoonstelling The Floral Album in het Flower Art Museum is deze week voor het laatst te bezoeken. Het werk van 21 kunstenaars is nog te zien tot en met zondag 14 augustus.

The Floral Album is een ode aan de creativiteit met de bloem als stralend middelpunt. De expositie is opgebouwd rond een project van kunstenaar Corry Zwart. Zij maakt wonderschone macrofoto’s van bloemen. In coronatijd daagde Zwart collega-kunstenaars uit om nieuw werk te maken met een van haar foto’s als inspiratie. Dit resulteerde in The Floral Album; een verrassende en originele tentoonstelling met onder andere fotografie, schilderkunst, video- en lichtinstallaties, ruimtelijk werk, poëzie en dans. Daarnaast is in de kleine zaal een mini-expositie onder de noemer ‘Special Artists meet Mondriaan’ en zijn in de tuin diverse beelden te zien.

Het museum aan de Kudelstaartseweg 1 is open van donderdag tot en met zondag, 13.00 tot 17.00 uur. Niet onbelangrijk met deze warme dagen: in het museum (voormalige pompkelder) blijft het lekker koel. Na 14 augustus is het FAM even gesloten voor het inrichten van een nieuwe tentoonstelling. Vanaf 28 augustus opent ‘Beyond Nature’, waarin de abstracte verbeelding van de natuur centraal staat. Kijk voor meer informatie op: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Corry Zwart ‘Ballet of Blue’ en Sjoukje van Gool ‘Fragment of Falling’.