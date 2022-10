Laatste veiling dit seizoen bij Historische Tuin

Aalsmeer – Op 29 oktober, de laatste zaterdag van het seizoen, kunnen er in museum Historische Tuin weer bloemen, planten, verse groenten en fruit van de Tuin ‘bij afslag’ worden gekocht in de kleinste bloemenveiling van Aalsmeer. De publieke veiling start zaterdag om 15.00 uur. De veilingmeester legt vooraf uit hoe het veilsysteem werkt en vertelt interessante anekdotes. Voor museumkaarthouders, donateurs en kinderen tot 12 jaar is de toegang tot het museum (en de publieke veiling) gratis. De opbrengsten van de veiling en het Tuinwinkeltje komen ten goede aan het onderhoud van het museum.

Genieten van de herfst

Op de Tuin is de herfst gearriveerd, met een prachtig pallet aan kleuren, zaden en bessen. Kom er dit weekend van genieten. In het Tuinwinkeltje zijn op dit moment allerlei producten van de Tuin te koop, zoals planten, groente en fruit, maar ook honing van het bijenvolk, Stiense bonen en Dahliazaad. Sla je slag tijdens het laatste weekend van oktober.

De Tuin in de winter

Vanaf 1 november is het museum gesloten maar de tuinmedewerkers en vrijwilligers van de Historische Tuin zitten tijdens de wintermaanden niet stil. Zij gebruiken de winter voor groot onderhoud, zodat de Tuin er volgend voorjaar weer mooi bij ligt. Verder worden er deze winter meerdere activiteiten georganiseerd zoals een viertal filmavonden voor donateurs van de stichting Historisch Aalsmeer, de Gouden Knop en de inmiddels bekende gezellige kerstmarkt op 9 en 10 december georganiseerd door de dames van de Lionsclub Aalsmeer Ophelia. De veilingzaal en corridor zijn het gehele jaar ook te huur voor zowel zakelijke als familiebijeenkomsten. Kijk voor alle informatie op www.historischetuinaalsmeer.nl.