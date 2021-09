Laatste loodjes voor nieuwe Burgemeester Kasteleinweg

Aalsmeer – Het zijn de laatste loodjes bij de werkzaamheden in (voornamelijk) Aalsmeer voor de aanleg van de busbaan en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg. Maar daarvoor worden tot 8 oktober op meerdere plekken wegwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij moet het verkeer rekening houden met verkeershinder en omleidingen.

Dorpsstraat

De nieuwe rotonde bij de kruising met de Dorpsstraat is sinds afgelopen dinsdag 21 september open voor al het verkeer.

Aalsmeerderdijk

Bij de Aalsmeerderdijk vinden de laatste werkzaamheden plaats aan de nieuwe rotonde bij de Aalsmeerderbrug. De rotonde is inmiddels op alle wegen aangesloten. Vanavond is de kruising vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen 23.00 uur en 05.00 uur, maar vanaf vrijdag 24 september is de nieuwe rotonde bij de Aalsmeerderdijk open voor al het verkeer.

Van Cleeffkade

Het verkeer op de Burgemeester Kasteleinweg kan over de kruising met de Van Cleeffkade heen rijden. De Van Cleeffkade in- en uitrijden blijft nog niet mogelijk tot 1 oktober. Verkeer rijdt tot die tijd via de Ophelialaan of via de Dorpsstraat richting het centrum. Op 1 oktober is de weg rondom de rotonde gereed, maar wordt er gewerkt aan de busbaan, die de rotonde kruist. Verkeer kan daarom niet de rotonde rondom rijden en wordt naar de rotondes bij de Ophelialaan en Dorpsstraat geleid om te keren. De nieuwe rotonde bij de Van Cleeffkade gaat op 8 oktober open voor al het verkeer.

Fokkerweg

Bij de Fokkerweg wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de kruising met de N196. Om alle wegen goed op de kruising aan te sluiten, vinden er in de nachten van 22 en 23 september tussen 23.00 en 5.00 uur asfalteringswerkzaamheden plaats. De kruising is hierdoor afgesloten voor het verkeer van en naar Aalsmeer. Verkeer tussen de Pudongweg en de Fokkerweg is wel mogelijk. Verkeer van en naar Aalsmeer wordt via de Oosteinderweg of via de N231 Legmeerdijk naar de N201 geleid. De nieuwe kruising bij de Fokkerweg is op 1 oktober gereed en open voor al het verkeer. Ook de N196 tussen de A4 en de Fokkerweg is dan weer geopend.

Waterwolftunnel

In het weekend van 25 en 26 september worden er opnieuw werkzaamheden uitgevoerd aan de N201 tussen de Waterwolftunnel en de Legmeerdijk. Bij deze werkzaamheden is de Waterwolftunnel en de N201 geheel afgesloten tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk vanaf vrijdag 24 september (20.00 uur) tot maandag 27 september (6.00 uur). Het verkeer op de N201 wordt met gele borden omgeleid via de N232/N231 en Bosrandbrug.