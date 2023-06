Laatste dagen ‘Flora Grafica’ in Flower Art Museum

Aalsmeer – De tentoonstelling Flora Grafica is nog tot en met zondag 4 juni te bezoeken in het Flower Art Museum. Ook de expositie over seringen in de kunst is tot die datum te zien.

In Flora Grafica toont het museum zo’n honderd unieke en historische bloemenaffiches uit de zogenaamde Csizikcollectie én enkele speciaal ontworpen hedendaagse posters. De affiches geven een fraai tijdsbeeld van hoe bloemen en planten in de vorige eeuw werden gepromoot. Ir. A.P. Csizik, in zijn tijd een internationaal bekende arrangeur en tuinbouwkundige uit Aalsmeer, verzamelde de affiches uit de periode 1909 tot 1971. Hij moet hebben ingezien dat deze kunstwerken van historisch belang waren en zijn. Zo geeft Flora Grafica ook een indruk van verschillende stromingen in de (grafische) kunst. Bij de expositie is een catalogus verkrijgbaar waarin alle affiches met achtergrondinformatie zijn opgenomen.

Jaar van de Sering

Het museum besteedt ook aandacht aan het Jaar van de Sering met kunstwerken die deze bijzondere bloem en de teelt hiervan verbeelden. Diverse installaties van seringenhout van Elize Eveleens zijn trekpleisters. Ook is er een indrukwekkende portrettenserie van seringenkwekers van de Aalsmeerse Uiterweg te zien. Verder zijn er foto’s, botanische tekeningen en schilderijen van meerdere kunstenaars en zelfs een seringengedicht.

Het Flower Art Museum, gelegen aan Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren), is van donderdag tot en met zondag te bezoeken tussen 13.00 en 17.00 uur. Beide tentoonstellingen lopen nog tot en met aanstaande zondag 4 juni. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.