Laatste dagen DE-actie Lions Club

Haarlemmermeer – Voor alle mensen die nog van plan waren om de Lions Club Haarlemmermeer te helpen naar een nieuw record, zijn er nog maar een paar dagen te gaan. De laatste inzameldag is 12 januari.

Het bijna ongelofelijke Nederlandse record van ruim 1.3 miljoen DE punten van vorig jaar lijkt een utopie. Waar nog steeds de punten vandaan komen is een raadsel, maar er zijn er nog steeds aardige mensen die hun zorgvuldig jarenlang gespaarde punten toch willen doneren aan de actie van de Lions Club.

Voedselbank en Wilde Ganzen

De goede doelen voor de punten en munten actie zijn respectievelijk, voor 600 punten één pak DE koffie voor de Voedselbank Haarlemmermeer en de Oud en Vreemd Geld actie waar voor slechts 10 plus 5 euro van de ‘Wilde Ganzen’ een blinde weer kan zien. Daarvoor worden al jaren in de Derde Wereld landen, op vrijwillige basis, oogoperaties uitgevoerd door artsen ook uit Nederland. Twee prachtige doelen waar de Lions Club aan iedereen die punten of munten wil geven aandacht voor wil vragen met een laatste kans om mee te doen.

Knip- en teldagen

De (combi) inzameldozen staan in een aantal kerken en alle 26 dorpshuizen van de stichting Maatvast, waaronder dorpshuis De Reeds in Rijsenhout. Rechtstreeks bij de Voedselbank in de Debbemeerstraat 29 of bij Lion Jan de Jong, Egholm 37, beiden in Hoofddorp.

De laatste mogelijkheid om te brengen is tijdens de twee knip- en telmiddagen in Het Brandpunt, Hoofdweg 770 te Hoofddorp op 15 en 18 januari tussen 13.00 en 17.00 uur.