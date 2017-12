Laatste brandje voor Aad Rekelhof

Aalsmeer – Zaterdag 30 december vroeg in de ochtend de brandweer over de Uiterweg zien rijden? Wat is er aan de hand? Gelukkig niets ernstigs, maar een bijzondere uitruk was het wel. De melding dat er brand was in een gebouw of op een schip bij jachthaven Stenhuis was de laatste actie als vrijwiliger bij de brandweer van Aalsmeer voor Aad Rekelhof.

“Na dertig trouwe dienstjaren heeft wederom een icoon de brandweer Aalsmeer verlaten. Ontzettend veel geleerd van en gelachen met deze topper”, aldus het korps over Aad Rekelhof op twitter.

De laatste uitruk voor Aad hield een kleine brand in. In een olieton was een ‘heftig’ vuurtje ontstaan en dit brandje is vakundig door Aad Rekelhof geblust. Per 1 januari 2018 is het definitief dat deze brandweerman niet meer in actie hoeft te komen bij een brand of een incident. Bedankt Aad voor alle trouwe jaren namens alle inwoners van de gemeente Aalsmeer!

Foto: www.kicksfotos.nl