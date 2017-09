KWF Korenmarathon in Studio’s Aalsmeer

Aalsmeer – Na het daverend succes van vorig jaar zal op zondag 8 oktober voor de tweede keer de Korenmarathon worden georganiseerd door en voor het KWF Aalsmeer. Voorzitter Jan Kwak is druk bezig met de organisatie van dit muzikale festival en vertelt enthousiast dat er vier koren meer zijn dan vorig jaar en er maar liefst vijfenveertig optredens verzorgd gaan worden in Studio’s Aalsmeer.

“Er komen vijfentwintig koren, waarvan zeven uit Aalsmeer, te weten Davanti, Con Amore, Soundsation, Vivace, Sonority, Brulboeien en Denk aan de buren. Aalsmeerders houden van zingen! Daarnaast hebben we vier koren uit Amstelveen, twee uit Uithoorn, drie uit Amsterdam, waaronder een Grieks en een Afrikaans-Surinaams koor. De overige zangkoren komen vanuit Alkmaar tot aan Maarssen. De bijna zevenhonderddertig koorleden vinden het allemaal geweldig om hier in deze prachtige Studio’s op te treden. De Pianobar, The Club, DownTown en de theaterzaal zullen door Studio’s Aalsmeer beschikbaar worden gesteld. Het is een flink geregel. Gelukkig hebben we dertig vrijwilligers bereid weten te vinden om te assisteren. Daarnaast is er EHBO en beveiliging.”

Grandfinale

De Korendag begint om 10.30 uur en de Grandfinale zal tussen 16.30 en 17.00 uur plaatsvinden in de theaterzaal. Deze finale zal worden verzorgd door Con Amore en Vivace. Er kunnen zevenhonderdtachtig bezoekers in de Theaterzaal, dus wil men de Grand Finale bijwonen moet men op tijd aanwezig zijn. Kaarten kunnen online besteld worden via www.kwfaalsmeer.nl, of bij de voorverkoopadressen DIO van Nieuwland aan het Poldermeesterplein, Gall&Gall in Kudelstaart of het Boekhuis in de Zijdstraat. Aan de deur zijn op de dag zelf ook kaarten te koop. Deze zullen twaalf euro vijftig bedragen. Uiteraard gaat de gehele opbrengst naar het KWF. Ook doneert Studio’s Aalsmeer een gedeelte van horeca opbrengst aan het KWF.

Toezegging volgend jaar

Floris van Beek, directeur van Studio’s Aalsmeer is zeer enthousiast over de Korendag. Hij heeft zijn toezegging gedaan dat volgend jaar een derde editie gehouden kan worden onder dezelfde condities. Jan Kwak is hier bijzonder blij mee. “Er is zoveel geld nodig voor onderzoek en overige zaken. We hebben een dame uitgenodigd van KWF van de afdeling doelbesteding. Zij gaat precies vertellen wat er met de opbrengst gedaan wordt. Vorig jaar was het ruim achtenhalfduizend euro. Het loont dus de moeite om een kaartje aan te schaffen voor deze gezellige zondagbesteding. Natuurlijk willen we dat er dit jaar nóg meer geld wordt opgehaald. Voor het organiseren moeten kosten gemaakt worden en uiteraard zijn we heel blij met onze sponsoren, waarvan de Studio’s de grootste is. We zoeken er voor volgende editie uiteraard nog een paar bij en hopen er ook ‘Vrienden van…’ bij te krijgen om de kosten te kunnen dekken. Op onze website, onder het kopje ‘Vriend van de KWF Korenmarathon, is meer informatie te vinden en kunt u zich aanmelden. Maar voor nu, graag tot ziens op zondag 8 oktober. We maken er een geweldig festival van met z’n allen!”

Door Miranda Gommans

Foto: Just Jules. Volle theaterzaal voor KWF Korenmarathon in 2016.