Kwakelse ondernemers in Japanse sferen

De Kwakel – De derde Kwakelse Ondernemersdag werd deze keer bij het Japanse bedrijf Takii aan de Hoofdweg in De Kwakel gehouden. “Dit mogen we wel een doorslaand succes noemen”, aldus de voorzitter van de Kwakelse Ondernemersvereniging (KOV) Klaas Kleijn glunderend richting de plusminus 120 aanwezige ondernemers en partners. Het initiatief om de Kwakelse ondernemers eens per jaar bij elkaar te brengen is geïnitieerd door de KOV in samenwerking met de LTO en het Ondernemersfonds en blijkt nu massaal door de ondernemers in de armen te zijn gesloten.

“Elk jaar proberen we een ander type bedrijf als gastheer te strikken”, aldus LTO praeses Wout van Tol. “In eerste instantie was Bosman Van Zaal benaderd, maar dat is door de brand in het bedrijf in de koelkast beland. Daarna hebben we de kandidaat voor 2018 bereid gevonden dit jaar al als gastheer te fungeren.” Het officiële deel van de middag werd door Jaap in zijn mooie Delftsblauwe pak, die de aanwezigen en passant ook nog trakteerde op typisch Japanse soesjies, op zijn hilarische wijze in goede banen geleid. Na het openingswoord van voorzitter Klaas Kleijn was het Takii directeur Ton Kuiper die het woord kreeg.

Geschiedenis

De geschiedenis van het 175(!) jaar oude Japanse bedrijf werd belicht, maar uiteraard vooral wat ze heden ten dag ondernemen. Voor wie het niet weet in een notedop: Takii is wereldmarktleider op het gebied van productie en handel in diverse groenten en plantenzaden en heeft meerdere vestigingen in alle klimaatzones. Het bedrijf aan de Hoofdweg is de Europese hoofdvestiging.

Na het verhelderende verhaal van Kuiper kregen de toehoorders het bevlogen verhaal van Gera Hoogendoorn van zorgboerderij Inner Art te horen. Net als Takii een bekend bedrijf in De Kwakel waarvan velen niet weten wat er precies achter de voorgevel gebeurd. Nu dus wel, en het sociale karakter van Inner Art wekte bewondering. Nadat LTO voorzitter gastheer Ton en gastvrouw Agnes in de bloemen had gezet en het officiële deel van de bijeenkomst had afgesloten, werden de aanwezigen naar de ruimte voor het belangrijkste deel van de middag geleid: de netwerkborrel. Mede door de heerlijke catering en de perfecte verzorging van de Kwakelse slagers was het daar bijzonder gezellig en werden er vele contacten gelegd.