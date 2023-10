Kunstwerken aan de Plesmanlaan￼

Uithoorn – Het is veel Uithoornaars inmiddels al opgevallen: de kunstwerken op de dichtgetimmerde woningen in de Plesmanlaan. Een artistiek gezicht, een lieflijk bloementafereel en een berglandschap met regenboog prijken op drie voorgevels. In Thamerdal staan veel woningen van Eigen Haard die aan vernieuwing toe zijn of gesloopt moeten gaan worden. “De huizen aan de Prinses Christinalaan zijn op korte termijn aan de beurt, dus daar heeft verfraaiing weinig zin meer”, vertelt Elja den Uijl, teamcoördinator Wijkontwikkeling en Leefbaarheid van Eigen Haard, “maar van enkele woningen aan de Plesmanlaan is nog niet bekend wanneer deze gesloopt gaan worden. Daarom zijn er in samenwerking met de bewoners twee kunstenaars uitgekozen om de boel op te fleuren.”



De kunstwerken zijn gemaakt door Céline Maat en Sander Bosman van Lak aan Alles uit Kudelstaart. Sander heeft eerder het transformatie KPN-gebouwtje bij basisschool de Zon in De Kwakel voorzien van bloemen. “Een kunstwerk is toch een stuk leuker om naar te kijken dan naar dichtgetimmerde woningen”, vindt Elja. “Er zijn in de Plesmanlaan al woningen gerenoveerd en verduurzaamd, maar twee blokken zullen worden gesloopt. Deze huizen waren in zo’n slechte staat dat ze onbewoonbaar zijn verklaard. We willen het liefst dat er snel nieuwe woningen komen te staan, maar voor nu is dit een goede tussenoplossing om de uitstraling van de straat te verbeteren.”