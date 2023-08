Aalsmeer – De Kunstroute Aalsmeer – in het derde weekend van september – is het jaarlijkse hoogtepunt voor kunstenaars, kunstliefhebbers en gezelligheidzoekers, dit jaar dus op zaterdag 16 en zondag 17 september. Heugelijk feit: de Kunstroute Aalsmeer is jarig! De 25e editie wordt gevierd. Duik een weekend lang onder in de wereld van beeldende kunst, muziek, poëzie en heel veel gezelligheid. Dat kan op beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur, geheel gratis. Achter de schermen wordt al door de vrijwilligers van KCA hard gewerkt, zodat de ruim 80 kunstenaars hun werk op 19 bijzondere locaties perfect kunnen tonen aan heel veel bezoekers.

Poëzie, Art Fair en jong talent

Liefhebbers van poëzie komen aan hun trekken in de Gedichtentuin op het Boomkwekerskerkhof. In het Flower Art Museum is er een kunstbeurs, Nature Art Fair. In het Oude Raadhuis is de bijzondere overzichtstentoonstelling Ode aan Toon de Haas en Adri Markus te zien. Jonge talentvolle kunstenaars tonen hun werk in Club/Muziekcentrum N201 en er zijn live optredens van diverse jonge bands.

Nieuwe locaties

Ook dit jaar zijn er naast de vertrouwde Kunstroute adressen nieuwe locaties te bezoeken. Zo opent de Creatieve Broedplaats De Hoeksteen in de voormalige basisschool in de Ophelialaan de deuren voor bezoekers. Ook daar is veel kunst te zien, is er livemuziek en een gezellig terrasje. Zeer de moeite waard! En ook Kinderboerderij Boerenvreugd – die haar 35e verjaardag viert – is van de partij, uiteraard met prachtige kinderkunst.

Gezichten van Aalsmeer

Het community kunstproject Gezichten van Aalsmeer geeft op diverse locaties van de Kunstroute Aalsmeer een eerste indrukwekkend beeld van hedendaagse Aalsmeerders en bij de Kunstploeg op de Uiterweg kan men aanschuiven bij een workshop ‘zelfportret tekenen’. Alle zelfportretjes worden toegevoegd aan het kunstproject. In de Historische Tuin en bij Jachthaven Otto is er livemuziek en kan men net als bij menig andere locatie op een gezellig terrasje plaatsnemen voor een versnapering. In de Pop-Up art Store in De Oude Veiling zijn kleine kunstcadeautjes te koop. Kortom: Kunstroute Aalsmeer wordt weer inspirerend en gezellig!

Kunstveiling

Een nieuw element van de Kunstroute Aalsmeer is de Kunstveiling bij Jachthaven Otto. Hopelijk een jaarlijks terugkerend spektakel. Deelnemende kunstenaars stellen kunstwerken beschikbaar en het publiek kan die voor gunstige prijzen bemachtigen. De opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar is dat de crowdfunding actie Send Sas Down Under to Get Back Up Again. Alle locaties, kunstenaars en activiteiten zijn straks weer vooraf te bekijken in de digitale catalogus op kunstrouteaalsmeer.nl. Hier wordt nu nog hard aan gewerkt. Ook op social media zullen binnenkort previews van de locaties te zien zijn.

Opening

De feestelijke opening van de 25e Kunstroute Aalsmeer vindt plaats op zaterdag 16 september om 11.00 uur in de grote loods van Jachthaven Otto aan de Uiterweg. Iedereen is welkom.