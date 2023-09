Kunstmarkt Amstelplein￼

Uithoorn – Zaterdag 9 september is er van alles te doen in Uithoorn. Open Monumentendag, een kindervrijmarkt langs de Amstel en ook de Kunstmarkt op het Amstelplein in Uithoorn! Keramiste Marieke Out organiseert deze markt, waar creatievelingen uit (de buurt van) Uithoorn handgemaakte en dus unieke items zullen laten zien en verkopen. Denk daarbij aan keramiek, sieraden, macramé, kaarsen en (recycled) textiel.

De kunstmarkt is een leuk kijkje achter de schermen van al het creatiefs dat er in Uithoorn gemaakt wordt. En verder vooral ook een gelegenheid om een uniek cadeautje te kopen, een mooi item voor je interieur aan te schaffen of jezelf te verwennen met een mooi sieraad of een stoere tas. De markt is van 10 tot 16 uur te bezoeken.