Muziekhistorie herleeft op nieuwe kunstkasten

Aalsmeer – Sinds afgelopen weekend is Sander Bosman ‘lekker bezig’ geweest in opdracht van Kunstkast Aalsmeer. Op de Zwarteweg, nabij de Witteweg, heeft hij gewerkt aan een ‘drieling’. De eerst grijze en saaie kasten zijn omgetoverd in fraaie, kleurrijke kunstwerken met een knipoog naar de nabije omgeving én de geschiedenis van cultuur in Aalsmeer. Het drieluik staat schuin tegenover cultuurcentrum N201, vroeger jongerencentrum Kaôetsjôek geheten en in deze locatie draait alles om muziek met optredens van bands, artiesten en dj’s én waar ook les gegeven en geoefend wordt.

Op de eerste kunstkast staat een gitarist, die misschien wel flink aan het repeteren is voor zijn aanstaande concert, uitgebeeld op de tweede (middelste) kunstkast. De derde kunstkast gaat nog wat verder terug in de tijd en toont het allereerste jongerencentrum in de boerderij in de Hornmeer: Boerenvreugd, door de toen oudere inwoners bestempeld als ‘hippie oord’, waar jongeren met lange haren met elkaar afspraken en concerten organiseerden. Op deze kunstkast ook het portret van Dirk Meijer, die nauw betrokken was bij het ontstaan van Boerenvreugd.

Ook op de achterzijde van de kasten zijn drie aantrekkelijke werken door de graffiti-kunstenaar uit Kudelstaart gemaakt. Ze maken met de kunstwerken op de voorzijde het muziekbeeld compleet: Een leeuw met microfoon en een dj-set verwijst naar de vroeger populaire Lions Disco Aalsmeer (1971 t/m 1986), op de middelste kast een ‘kopie’ van het jongeren/cultuurcentrum schuin tegenover, maar dan wel voorzien van de allereerste naam: Kaôetsjôek. Ook de derde kunstkast verwijst naar de populaire discotijd, met een schitterende discobol als blikvanger.

Mooi om te zien hoe Sander Bosman de historie van muziek en cultuur laat herleven in de openbare ruimte in Aalsmeer. Het zal bij menigeen leuke herinneringen oproepen. Een gedetailleerd kijkje gaan nemen is een aanrader!