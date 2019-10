Waverveen – Afgelopen donderdag was de Boekpresentatie bij Bram in Utrecht van het boek ‘European Contemporary Artists’ waarin de Waverveense kunstenares Henny Woud is te zien met enkele van haar kunstwerken. Ook de 20 meter lange Kunstwand ‘Het GeZicht op de Bouw’ welke van 2008 tot 2011 op het Museumplein in Amsterdam diende als afscheiding tussen de bouw van het Stedelijk Museum en de Van Baerlestraat staat er in. Dit jaar exposeerde Henny Woud met haar schilderijen in diverse Hilton Hotels verspreid over Europa, waaronder Parijs, Brussel, Dresden en ook Leiden bij de ‘REMBRANDTEXPO’ ter gelegenheid van de herdenking van het 350ste sterfjaar van Rembrandt. Henny Woud is ook nu weer uitgenodigd haar werk te exposeren in de prachtige hotels op diverse locaties in Europa en daarbuiten. Zij wil daar weer graag aan gaan meewerken als het wat rustiger wordt. ‘Ik vind het een eer in dit boek vermeld te worden, en mijn schilderijen op zulke mooie plekken te mogen exposeren.’ Op dit moment is de kunstenares nog erg druk met opdrachten en het voorbereiden voor de KunstKado weekenden eind november bij ‘Boven Verwachting’ in Wilnis, Hier zal ook het boek ‘European Contemporary Artists’ 2019/2020 te zien zijn en in beperkte oplage te koop worden aangeboden.