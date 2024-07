Kunstenaars gevraagd voor Amazing Amateurs

Aalsmeer – Ben jij die amateurkunstenaar die gek is op tekenen, schilderen, beeldhouwen, fotograferen, bloemschikken, borduren, produceren, zingen of uit je je liever op een andere manier? Dan is het de hoogste tijd om jouw kunst te openbaren aan de wereld.

Elke twee jaar bieden Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en Cultuurpunt Aalsmeer amateurkunstenaars die mogelijkheid om hun creativiteit te tonen tijdens de Amazing Amateurs in de Etalage. Dit jaar vindt deze manifestatie van amateurkunst in Aalsmeer en Kudelstaart plaats van 19 oktober tot en met 16 november. Het werk van Aalsmeerse en Kudelstaartse amateurkunstenaars wordt geëxposeerd in talrijke etalages in het winkelhart van Aalsmeer, in het Oude Raadhuis van KCA en in De Oude Veiling bij Cultuurpunt Aalsmeer. Er is een vakjuryprijs en een publieksprijs voor de beste inzendingen.

Kijk voor de spelregels en het digitale inschrijfformulier op de website van KCA: www.skca.nl. Amateurkunstenaars uit Aalsmeer en Kudelstaart kunnen zich vanaf nu tot 1 augustus aanstaande inschrijven voor Amazing Amateurs in de Etalage 2024.

Tekening: Elsbeth Gorter