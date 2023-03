Beroepsvisser Theo Rekelhof in Kunstcafé

Aalsmeer – In Het Oude Raadhuis is tot en met 19 maart de tentoonstelling Bovenland te zien. Een foto-expositie over de bijzondere schoonheid van de natuur en cultuur van de Aalsmeerse Bovenlanden en over de oude beroepen die zo kenmerkend zijn voor dit bijzondere landschap: kweker en visser.

Tijdens het Kunstcafé in Het Oude Raadhuis op vrijdag 17 maart, te midden van de tentoonstelling Bovenland, zal beroepsvisser Theo Rekelhof vanaf 20.00 uur op uiterst boeiende manier vertellen over zijn passie voor de Westeinderplassen.

Mis het niet en bestel snel je ticket via de website van KCA (ticketshop). De toegang bedraagt 7,50 per persoon en dit bedrag is inclusief een drankje. Het aantal plaatsen is beperkt. Adres: Dorpsstraat 9.