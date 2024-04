Kunstcafé Kunst & Innovatie in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Altijd al willen weten hoe digitale kunst wordt gemaakt? Of wat de innovaties zijn in de keuze en bewerking van materialen? Maak dan tijdens het gezellig Kunstcafé op donderdag 18 april in het Oude Raadhuis van KCA kennis met innovaties in de kunst. Henriëtte Maasen geeft een inkijkje in wat innovatie doet met haar beelden, keramiek en sieraden en waar haar voorliefde voor wiskundige vormen vandaan komt. Phlip van den Dool laat zien hoe hij op de iPad de mooiste schilderijen maakt zonder één spatje verf. Hun expositie Kunst & Innovatie is tot en met 5 mei te bewonderen in het Oude Raadhuis. En tijdens het Kunstcafé met rondleiding door de kunstenaars zelf. Er is volop gelegenheid om onder het genot van een drankje uitgebreid kennis te maken met Henriëtte en Phlip en hun kunst.

Het kunstcafé op donderdag 18 april begint om 20.00 uur (welkom vanaf 19.30 uur) in Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9. De entree is 7,50 euro en dit bedrag is inclusief koffie of thee en een drankje. Kaarten kunnen gereserveerd worden via de KCA Ticketshop.

Foto: www.kicksfotos.nl