Kunstcafé Artist Talk in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Duik tijdens het Kunstcafé Artist Talk op woensdag 8 november met kunstenaar Femke Kempkes onder in het verwonderkabinet dat zij naar het Oude Raadhuis van KCA heeft gehaald. Wat is natuur, hoe beleven en ervaren mensen de natuur? Dat is de centrale vraag in het werk van Femke. Hoe verhouden mensen zich tot die natuur? Een onderzoek in vorm en beeld naar dat wat allen verbindt: de natuur. Afgepeld, opgestroopt, net geboren, groeiend, afstervend of uitgestorven; alle fases worden belicht. Op boeiende wijze laat Femke een momentopname zien van haar langdurig onderzoek naar wat natuur kan doen, wat de rol van de mens hierin is en hoe zich dat kan manifesteren.

KCA organiseert in het Oude Raadhuis temidden van inspirerende kunstexposities een interessante mix aan culturele activiteiten onder de noemer Kunstcafé. Het decor van het Kunstcafé Artis Talk met Femke vormt de expositie ‘Artem Natura Lab’, het verwonderkabinet van Femke Kempkes, nog tot en met 10 december te zien in in het Oude Raadhuis van KCA aan de Dorpsstraat 9 en iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Het Kunstcafé op woensdag 8 november begint om 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur. Kaarten kosten 10 euro (inclusief een drankje) en zijn verkrijgbaar via de KCA Ticketshop (www.skca.nl).