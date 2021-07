Kunst ‘De Elementen’ in tuin Oude Raadhuis

Aalsmeer – Het Oude Raadhuis heeft een prachtige tuin. In de zomermaanden is de tuin onderdeel van het buitenkunstproject De Elementen. Kunstenaar Mireille Schermer maakt daar elke maand een nieuwe creatie waarmee ze de verbinding zoekt tussen kunst en natuur. Ook zijn er diverse activiteiten die een bezoek aan de tuin nog leuker maken, zeker in combinatie met een bezoek aan de tentoonstelling ‘Toekomst’ in het Oude Raadhuis. De tentoonstellingsruimte in de Dorpsstraat in het Centrum is iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Overigens zijn ook de andere locaties (Flower Art Museum, de Historische Tuin en de bibliotheek) van De Elementen de moeite van een bezoek waard.

Tweede element ‘Vuur’

Mireille Schermer begon op 18 juni aan haar eerste installatie geïnspireerd op ‘Lucht’. Lucht is nodig om een vuur te ontsteken. Op zondag 18 juli om 14.00 uur ontsteekt Mireille letterlijk vuur in de tuin van het Oude Raadhuis om haar tweede element in te wijden. U bent van harte welkom om daarbij – op gepaste afstand van elkaar – aanwezig te zijn en in gesprek te gaan met Mireille.

Mireille werkt graag in en met de natuur. Ze gebruikt gejut en gesprokkeld materiaal en exposeert dit bij voorkeur buiten waar de elementen licht, lucht, regen en zon haar werk transformeren.

Vuur verwarmt en verlicht of vernietigt en verzengt. Vuur transformeert en maakt plaats voor iets nieuws. De installatie over het element vuur is geïnspireerd op de vruchtbaarheid van vuur. Mireille Schermer heeft letterlijk geschilderd met vuur op hout, het deels getransformeerd tot houtskool en as waaruit nieuw leven lijkt ontsproten, met een knipoog naar de historie van vruchtbaar Aalsmeer met de bomen, planten en fruitteelt. Een deel van de installatie ‘Lucht’ blijft eveneens te zien en beleven in de tuin.Element 3 zal vanaf 12 augustus te zien zijn en element 4 vanaf 11 septemer.