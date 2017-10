Kudelstaarters onder indruk van Provinciehuis

Kudelstaart – “We hadden nooit gedacht dat er zoveel cultureel erfgoed schuil gaat in dit prachtige gebouw.” Dit zei bestuurslid Arie de Vos van de veiling ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’ na afloop van het bezoek van een delegatie Kudelstaarters aan Paviljoen Welgelegen, het Provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. Het bezoek was een initiatief van Statenlid Hermen de Graaf uit Kudelstaart.

Sinds 1930 zetelt het bestuur van Provincie Noord-Holland in Paviljoen Welgelegen. Het is in de 18e eeuw gesticht door de bankier Henry Hope en was ook de buitenplaats voor onder andere koning Lodewijk Napoleon en Wilhelmina van Pruisen, de moeder van koning Willem I.

Terug- en vooruitblik

“Een bezoek aan Paviljoen Welgelegen is een terugblik in de tijd. En tegelijk een inkijkje in Provinciale Staten en de manier waarop de provincie Noord-Holland wordt bestuurd. Deze bezoeken hebben geen politiek karakter, dat is zo afgesproken”, licht Hermen de Graaf toe. “We kunnen het organiseren voor iedereen die belangstelling heeft en contact opneemt.”

Een bezoek duurt zo’n 1,5 tot 2 uur en de delegatie wordt rondgeleid door een professionele gids. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via graafh@noord-holland.nl

Veel te zien

Paviljoen Welgelegen is op zich een bezienswaardigheid en meer dan dat. Naast de historische tentoonstelling is er altijd een expositie met hedendaagse kunst. De beelden in en om het Paviljoen zijn prachtig en de stijlkamers heel bijzonder. ‘Dankzij de toelichting door de gids krijgen de bezoekers extra accenten mee en dat maakt een bezoek meer dan waard’, concludeerden delegatieleden na afloop van het onlangs gehouden bezoek.

Foto: De delegatie van veiling ‘Kudelstaart voor Kudelstaart bij de ingang van Paviljoen Welgelegen, het fraaie provinciehuis van Noord-Holland.