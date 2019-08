Krokodil in buitenbad van De Waterlelie

Aalsmeer – De laatste dagen van de zomervakantie zijn aangebroken. Aanstaande maandag 26 augustus beginnen de scholen weer. De komende dagen kan nog lekker genoten worden van uitstapjes en leuke activiteiten. En dit alles met mooi, zonnig weer, want er wordt zomers weer aangekondigd.

De goede weersvoorspellingen hebben zwembad De Waterlelie aan de Dreef in de Hornmeer doen besluiten om het buitenbad extra te openen van woensdag 21 tot en met aanstaande zondag 25 augustus.

En, het wordt extra leuk. Tijdens het vrijzwemmen ligt de krokodil in het buitenbad. Lekker klimmen, klauteren en uiteindelijk in het verkoelende water glijden.

Het vrijzwemmen in het buitenbad van woensdag tot en met zondag is tussen 13.00 en 17.00 uur. Durf jij het aan? Eerst meer weten? Bel 0297-322022 of stuur een mail naar info@zwembad.de.waterlelie.nl. Kijk voor alle informatie en activiteiten op www.dewaterlelieaalsmeer.nl.

Foto: Eigen foto De Waterlelie