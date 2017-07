Kriebeldiertjes in Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom op woensdagmiddag 2 augustus om 13.00 of om 14.30 uur naar het Amsterdamse Bos en maak van takken, klei en andere bosdingen een klein kriebeldierenhuis voor in de tuin. Help zo de kleine dieren aan een huisje. Het kriebeldiertjesparadijs is voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar en ouders/begeleiders. Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten 5 euro per kind. Aanmelden en informatie via 020-5456100 of www.amsterdamsebos.nl.

De Boswinkel is te vinden aan de Bosbaanweg 5 en is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.