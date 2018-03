Krachtenbundeling My Peony en DFG

Aalsmeer – Begin april 2018 zal My Peony Society (My Peony), specialist op de teelt en vermarkting van pioenrozen, een strategische samenwerking aangaan met Dutch Flower Group (DFG). My Peony is marktleider op het gebied van pioenrozen en vermarkt deze vanuit haar vestiging in Rijnsburg naar vele handelsbedrijven in binnen- en buitenland.

Eigen positie

Binnen Dutch Flower Group zal My Peony vanuit haar expertise een eigen positie in gaan nemen op dit onderscheidende specialisme en werken aan verdere uitbouw van haar internationale marktpositie op pioenrozen. Directie en management van My Peony is ongewijzigd en blijft bestaan uit Ernst Star, Marty Star en Lennart Paauw.

“Krachtenbundeling met Dutch Flower Group zal voor My Peony veel toegevoegde waarde bieden. Het bijzondere seizoensproduct pioenroos kunnen wij met een grotere logistieke efficiency en met meer afzetmogelijkheden gaan vermarkten. Dit is zowel voor de kwekers als de handelsbedrijven een win-win situatie”, aldus Ernst Star.