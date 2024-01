Korte partijen en hoge series￼

De Ronde Venen – In de biljartcompetitie in De Ronde Venen zijn er afgelopen week wederom opmerkelijke uitslagen te noteren. Alvorens die spelers in het zonnetje te zetten eerst de resultaten van de gespeelde wedstrijden. Cens behaalde de maximale score van 48 punten tegen De Springbok 1. Het viertal Arjan Gortemulder, Evert en Desmond Driehuis en Eric vd Bosch waren daarvoor verantwoordelijk. Door de 44-29 uitslag van S.V. Veenland/Liquid Rubber tegen De Kromme Mijdrecht 1 staat Veenland na 2 wedstrijden op de ranglijst nog net 1 punt boven Cens. Ron Hartsink, Derk en Jan Elenbaas in slechts 20 beurten zorgden voor die overwinning. De Biljartvrienden/Stieva/Smit Fietsen behaalde ook een mooie zege door met 43-37 van Bar Adelhof 3 te winnen. Nico Koster, Ed Spitteler en Rob de Jong zegevierden, alleen Wesley Buijing van Bar Adelhof kon daar winst tegenover zetten. De Merel/Richard’s BV 1 won nipt met 39-38 van De Kromme Mijdrecht 2. Bart Hoffmans en Bert Fokker wonnen namens De Merel, Arie Kranenburg in 24 beurten en Jos Vermeij zelfs in 18 beurten namens De Kromme Mijdrecht. Bar Adelhof 2 won met 38-34 van De Kromme Mijdrecht 3. Lenette Engel en Egon vd Heijden namens De Kromme Mijdrecht, Robert Daalhuizen en Jim van Zwieten voor Bar Adelhof. Jim had maar 16 beurten nodig, maar kreeg toch niet de kortste partij van die week achter zijn naam.



Kortste partij en hoogste serie

Die kortste partij werd namelijk gespeeld door Richard van Kolck van Bar Adelhof 1. Hij raffelde zijn partij in 14 beurten af en maakte ook nog eens een hoge serie van 27, waarmee hij tegenstander Caty Jansen gedesillusioneerd achterliet. Ook zijn zoon Bob van Kolck won, voor De Merel /Richard’s BV 1 lukte dat Dorus vd Meer en Jeroen van Rijn. De eindstand was 40-33 in het voordeel van Bar Adelhof 1. Met die serie van 27 uit 65 te maken caramboles hoopte Richard van Kolck ook procentueel de hoogste serie te hebben, echter Gerard Röling van De Merel/Richard’s BV 2 maakte er 22 uit 50, wat met 44% toch beter was dan de 41,5% van Richard. De Merel/Richard’s BV 2 won nipt met 39-37 van De Springbok 2/Feka. Naast Gerard won ook Roos Aarsman haar partij, namens Springbok 2/Feka waren dat Betty vd Mars en Bart Dirks. Op de foto Richard van Kolck, de trotse houder van de voorlopig kortste partij van dit seizoen met 14 beurten.