Uithoorn – Donderdagavond omstreeks half tien is een korte achtervolging gaande geweest in Uithoorn. Op de Watsonweg werd iemand aangehouden. De auto van de verdachte is door de politie meegenomen. Waarom de verdachte er vandoor ging is niet duidelijk. (foto: VFT/Vivian Tusveld)