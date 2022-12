Korfbal: VZOD vecht zich terug in competitie

Kudelstaart – Na twee wedstrijden in de ‘eigen’ Proosdijhal, reisde VZOD/FIQAS afgelopen zaterdag af naar Den Haag om daar al vroeg in de middag tegen GKV te spelen. Het tijdstip leek te vroeg voor VZOD, in het begin verliep het spel moeizaam. Men kon elkaar lastig vinden, maar gelukkig scoorde VZOD wel. GKV echter ook en zo liep de stand gelijk op. Na 20 minuten was de stand gelijk: 5-5, maar toen hervond het team van coach Joe Rijpkema zich. In de laatste minuten voor rust liep VZOD uit naar een 6-10 ruststand. In de tweede helft vonden beide ploegen regelmatig de korf, maar VZOD wat vaker dan GKV. VZOD liep uit naar 11-17. Na een kwartier begon het team wat slordiger te spelen en GKV scoorde drie keer kort achter elkaar. De thuisspelende ploeg vatte moed en begon sterker te spelen. VZOD liet hen dichterbij komen tot vlak voor het einde de stand gelijk werd met 20-20. De wedstrijd eindigde in een thriller, waarbij GKV in de laatste minuut een strafworp miste en Josine Verburg in de laatste seconde scoorde en daarmee de overwinning voor VZOD veilig stelde. Doelpuntenmakers zijn Laura Viet, Vincent Algra, Ruben Maat, Josine Verburg, Eric Spaargaren, Joelle Heil en Tessa Kunst.

Derde plaats

VZOD gaat nu de winterstop in en staat op een derde plaats in de competitie. Een mooi uitgangspunt voor de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar tegen de Danaïden op 14 januari om 15.10 uur in De Proosdijhal. Supporters zijn van harte welkom bij deze kraker tegen het team van oud-coach Gert Krook.