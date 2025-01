Koor Raise Your Voice heeft plek voor sopranen

Uithoorn – Altijd al in een pop-/soul-/gospelkoor willen zingen? Ben je sopraan? Dan is dit je kans, want bij bij Raise Your Voice is er nog plek voor je. Aarzel niet en meld je aan om vrijblijvend een avond mee te doen en de sfeer te proeven.

Het koor repeteert één keer in de twee weken op maandagavond in De Balletzaal, Hugo de Grootlaan 1 in Uithoorn. Van 19.30 tot 21.15 uur wordt onder inspirerende leiding van dirigent Erwin van Motman hard gewerkt aan nieuwe liedjes, een mooie koorklank en een swingende presentatie. Aanmelden kan via dit mailadres: info@vocalcompany.nl. Meer informatie is te vinden op de website van De Balletzaal, www.deballetzaal.nl.

Foto is aangeleverd.