Koninklijke onderscheiding voor raadslid Yvonne van den Heerik

De Ronde Venen – Raadslid Yvonne van den Heerik heeft tijdens de raadsvergadering van 26 september een koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Maarten Divendal. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze raadsvergadering was tevens haar laatste, want ze neemt afscheid van de gemeenteraad. De onderscheiding markeert haar inzet voor de raad gedurende bijna 14 jaar. Sinds de gemeentelijke herindeling in 2011 is Yvonne van den Heerik actief in de politiek van gemeente De Ronde Venen. Eerst bij de VVD, later bij Ronde Venen Belang. Tussen 2002 en 2006 was zij VVD-wethouder in de voormalige gemeente Abcoude. Dat deed zij naast haar baan als advocaat, mediator en scheidingsbemiddelaar. In verband met een verhuizing legt zij haar raadslidmaatschap in De Ronde Venen neer.

“Zorg dat je je besluit kunt uitleggen”

Burgemeester Maarten Divendal draaide voor de gelegenheid de ambtsketen om, zodat het wapen van het Koninkrijk zichtbaar werd. In zijn toespraak memoreerde hij Van den Heeriks niet aflatende aandacht voor begrijpelijke en eerlijke besluitvorming in de politiek: “Er moet volgens jou altijd een afweging plaatsvinden tussen de belangen van zoveel mogelijk inwoners. Het belang van één inwoner mag niet gaan boven de gerechtvaardigde belangen van andere inwoners. Tenzij wet- of regelgeving daarin voorziet of dat voorschrijft.”

De verraste Van den Heerik voegde daaraan toe, aan het adres van de raadsleden: “Zorg dat u als raadslid uw besluit altijd kunt uitleggen. Dan wordt u voor vol aangezien.” Ze wenste de raad voor de toekomst wijsheid en plezier toe.

Foto: Gemeente De Ronde Venen.