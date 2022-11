Koninklijke onderscheiding voor Petri Hofste

De Ronde venen – Petri Hofste ontving op woensdag 9 november een koninklijke onderscheiding. De inwoner van De Hoef is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar jarenlange inzet voor meer diversiteit en inclusiviteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De versierselen werden haar opgespeld door burgemeester Maarten Divendal. De uitreiking vond plaats bij Nyenrode, Business Universiteit in Breukelen tijdens het seminar ‘Corporate Governance en Diversiteit & Inclusiviteit’, waarbij Hofste keynotespreker was.

Rolmodel voor vele vrouwen

Vanuit verschillende posities is Petri Hofste al vele jaren een rolmodel voor vele vrouwen en vervult een belangrijke rol in het realiseren van diversiteit en kwaliteit in de boardroom. Zij heeft zich de afgelopen jaren op bijzondere wijze ingezet voor het thema “gender diversiteit. Ze heeft regelmatig aangegeven dit net zo belangrijk te vinden als elk ander punt op de bestuur agenda van bedrijven. Door haar inzet en vastberadenheid is deze urgentie tot heel veel bestuur agenda’s doorgedrongen. Naast alle drukke werkzaamheden verricht zij eveneens een scala aan vrijwilligerswerk op het gebied van cultuur, educatie en lokaal bestuur. Ook hier staat vaak haar inzet voor vrouwen centraal. Vanuit al deze posities is zij al vele jaren een rolmodel voor vele vrouwen.

“Gender diversiteit” op de kaart gezet door Petri Hofste

Hofste wordt een van de invloedrijkste vrouwelijke commissarissen genoemd. Ook voerde ze in 2019 de lijst van 100 machtigste commissarissen aan van Management Scope. Ditzelfde magazine riep haar onlangs voor het derde jaar op rij uit tot invloedrijkste vrouw in het Nederlandse bedrijfsleven. Ze wordt beschouwd als de voorvechter van het vrouwenquotum en grondlegger van de Topvrouwen database. Burgemeester Maarten Divendal is enorm trots dat Hofste als maatschappelijk betrokken, bevlogen maar ook bescheiden topvrouw zich nu Officier in de Orde van Oranje Nassau mag noemen. “Door de inbreng van haar idealen, maatschappelijke positie en haar netwerk levert zij een enorm belangrijke bijdrage aan onze gemeente.”

Ook maakte Petri Hofste de afgelopen 10 jaar deel uit van het Dorpscomité van De Hoef

Om als klein dorp gezond te blijven is het van groot belang dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn en blijven. Het is één van de belangrijkste taken van het Dorpscomité om daarop te letten en daar in samenwerking met de gemeente voor te strijden. “Dat heeft zij al die jaren met kracht gedaan”, aldus Divendal.