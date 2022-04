Koninklijke onderscheiding voor 12 inwoners van De Ronde Venen

De Ronde Venen – 12 inwoners van De Ronde Venen zijn dinsdag 26 april verrast met een koninklijke onderscheiding. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 11 van hen ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester Maarten Divendal tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. 1 inwoner kreeg het lintje opgespeld door de burgemeester van Amstelveen. De gedecoreerden zijn: Herman Arends uit Mijdrecht , Otto van Asselen uit Vinkeveen, Agnes Blokker uit Waverveen, Huib de Haan uit Wilnis, Wim Hulshoff Pol uit Abcoude, Hans van Kessel uit Abcoude, Cobien van Koeverden Brouwer-Schuijl uit Mijdrecht, Thea Lagewaard-Mous uit Abcoude, Rien Leemans ook uit Abcoude, Gerda Leliveld uit Vinkeveen, Martin Molenaar uit Wilnis en ten slotte Ton Pepping uit Abcoude. Waarom zij zijn onderscheiden leest u volgende week in de Nieuwe Meerbode

Op bijgaande foto: Staand van links naar rechts:

Ton Pepping

Martin Molenaar

Wim Hulshoff Pol

Otto van Asselen

Maarten Divendal

Huib de Haan

Rien Leemans

Hans van Kessel

Onderste rij van links naar rechts:

Cobien van Koeverden Brouwer-Schuijl

Thea Lagewaard-Mous

Gerda Leliveld

Herman Arends