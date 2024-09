Koninklijke erepenning voor Vrijwillige Brandweer Mijdrecht

Mijdrecht – De vereniging Vrijwillige Brandweer Mijdrecht (VBM) is onderscheiden met een Koninklijke Erepenning, ter ere van haar honderd-jarig bestaan. Burgemeester Maarten Divendal verraste het korps tijdens een oefenavond op dinsdagavond 27 augustus. De oprichting van de Vrijwillige Brandweer Mijdrecht zorgde ervoor dat de plichtbrandweer overbodig werd. Tot 100 jaar geleden wees de burgemeester inwoners van Mijdrecht aan om bij brand te gaan blussen. Als ze niet verschenen bij een brand, kregen ze een boete. Een grote brand in 1924 in Mijdrecht toonde aan dat dit systeem niet werkte. De toenmalige burgemeester Padmos en de heren Verweij en Van der Helm besloten tot oprichting van een brandweerkorps op vrijwillige basis: de Vrijwillige Brandweer Mijdrecht (VBM).

Betrokken inwoners

De VBM bestaat sinds haar oprichting uit betrokken inwoners van Mijdrecht. Al honderd jaar vervult de brandweer een onmisbare taak in de gemeenschap. Burgemeester Maarten Divendal: “Vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid dragen zij bij aan de veiligheid van de inwoners. Ze gaan adequaat en professioneel te werk bij branden en verlenen ook op andere wijzen hulp waar nodig. Betekenisvol en dankbaar werk, veel inwoners zullen die ervaring hebben.”

Zowel binnen de gemeente als bij de brandweer is veel gewijzigd. De Ronde Venen heeft vier brandweerkorpsen, waarvan één in Mijdrecht. Deze korpsen maken onderdeel uit van de Veligheidsregio Utrecht. Hoe mooi is het dat ondanks deze wijzigingen de Vrijwillige Brandweer Mijdrecht na 100 jaar nog steeds springlevend is.

Veiligheidsdag 21 september

De vereniging organiseert regelmatig activiteiten voor haar leden en overige betrokkenen bij het brandweerkorps Mijdrecht. Dit draagt bij aan de onderlinge vertrouwensband en betrokkenheid van de leden van het brandweerkorps. Dat is hard nodig om steeds weer voldoende mensen te motiveren en nieuwe vrijwilligers te interesseren voor een rol bij de brandweer. Op 21 september viert de vereniging met heel veel andere hulpverlenende organisaties haar jubileum met een groots opgezette, gezellige en informatieve, Veiligheidsdag in het centrum van Mijdrecht. Burgemeester Divendal: “Kom vooral langs, want veiligheid in onze gemeente is niet alleen iets van de brandweer, daar zorgen we met elkaar voor.” Meer informatie: www.brandweermijdrecht.nl.

Foto: Gemeente De Ronde Venen.